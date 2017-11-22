Ученые: дельфины привлекают самок подарками

Океанологи установили, что самцы дельфинов добиваются благосклонности самок, преподнося им подарки. Соответствующая статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Группа океанологов в ходе многолетнего наблюдения за горбатыми дельфинами у северо-западного побережья Австралии впервые задокументировала, как самец преподносит самке подарок – очевидно, чтобы она согласилась с ним спариться. Дельфин опустился на дно и поднял оттуда морскую губку, а затем носом подтолкнул ее к самке.

Исследователи считают, что таким образом он, вероятно, хотел зарекомендовать себя как подходящего партнера. Такое поведение довольно редко встречается у млекопитающих, за исключением приматов, пишет korrespondent.net.

По словам ученых, наблюдения свидетельствуют о ранее неизвестных особенностях социального взаимодействия у дельфинов. В дальнейшем они рассчитывают выяснить, действительно ли такое поведение самцов повышает вероятность спаривания.