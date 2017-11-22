В Исландии может проснуться самый большой вулкан

Исландские геологи предупредили о возможном извержении вулкана Эрайвайёкюдль, являющегося крупнейшим действующим вулканом в стране, передает ABC News.

В последнее время активность вулкана сильно повысилась. Был объявлен "желтый" уровень опасности, сообщает korrespondent.net

В метеорологической службе заявили, что "существует значительная неопределенность в отношении того, как будет развиваться ситуация".

Последний раз Эрайвайёкюдль извергался в 1727 году. До этого извержение происходило в 1362 году.