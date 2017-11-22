Китайские ученые пришли к выводу, что аэрозольные загрязнения негативно влияют на формирование спермы человека. По мнению исследователей, это снижает шансы на зачатие ребенка у многих пар. Об этом сообщает издание Science Alert.
Согласно оценкам специалистов, около 48 миллионов семей не могут завести детей. При этом бесплодием, как правило, страдают мужчины, на качество семени которых влияет множество внешних факторов, включая такие загрязнители, как пестициды.
Однако выяснилось, что к снижению фертильности могут приводить и взвешенные в воздухе твердые частицы, состоящие из тяжелых металлов и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).
Ученые изучили влияние аэрозольных частиц размером менее 2,5 микрометра на качество спермы 6475 мужчин, живущих на Тайване. Добровольцы участвовали в стандартной программе медицинского осмотра в период с 2001 по 2014 год, что позволило исследователям собрать полную информацию об их здоровье. Полученные данные были сопоставлены с результатами анализа воздуха там, где жил каждый пациент, пишет lenta.ru
Специалисты обнаружили, что чем сильнее загрязнен был воздух, тем менее активными были сперматозоиды. Каждые дополнительные пять микрограммов частиц на кубический метр способствовали падению соотношения нормальных и дефектных половых клеток более чем на один процент. Исследователи учитывали такие факторы, как курение и употребления алкоголя.
ПАУ — органические соединения, имеющие в своей структуре несколько бензольных колец. К ним относятся нафталин, пирен, бензпирен и другие вещества. Как правило, полициклические ароматические углеводороды образуются при нефтепереработке, сжигании угля и древесины.
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