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Октавиан Армашу рассказал, как будут использоваться дополнительные доходы в бюджете
// фото: ava.md
16:28, 22 Nov 2017
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Повышение зарплат и ремонт дорог входят в число приоритетов, на которые будут направлены дополнительные средства, поступающие в госбюджет. Об этом говорили накануне на ток-шоу Фабрика.

"Три с половиной миллиарда потратят на три главные цели: на увеличение государственных инвестиций - с одной стороны, для развития инфраструктуры, с другой, для экономического роста; на образование, чтобы обеспечить рост зарплат; на социальную защиту, для поддержки малообеспеченных и борьбы с бедностью", - сказал министр финансов Октавиан Армашу.

"Эти приоритеты были необходимы очень давно. То, что мы сейчас делаем - боремся с последствиями. Когда речь идет о бюджетниках, о человеческих ресурсах в стране, об оттоке людей из Молдовы - надо все менять в корне", - сказал один из основателей Angry Business Александр Бордя.

Октавиан Армашу подчеркнул, что дополнительные социальные выплаты, запланированные на будущий год, в конечном итоге приведут к большему росту экономики.

"Социальные расходы, такие как повышение зарплат, пенсий, социальной помощи в итоге стимулируют потребление, которое, в свою очередь, ведет к развитию экономики. Государство расходует, но в то же время генерирует экономический рост", - сказал министр финансов Октавиан Армашу.

В утвержденном правительством проекте бюджета на будущий год предусматривается доход в размере почти 36-ти с половиной миллиардов леев.





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