Найден способ изменить музыкальные вкусы человека

Ученые из Монреальского неврологического института и больницы Университета Макгилла выяснили, как обмануть ваш мозг и заставить его полюбить музыку, которая вам никогда не нравилась.

В исследовании задействовали финансовый фактор (почти все музыкальные сервисы сейчас платные, так что это уместно) и транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС). Метод ТМС активирует определенные отделы головного мозга. Ученым нужна была дорсолатеральная префронтальная кора.

Когда стимуляция активировала нейроны в этой области, участники исследования внезапно проникались любовью к ранее нелюбимым композициям и были готовы потратить на музыку на 10% больше, чем обычно.

Контрольная группа, которую не обвешивали магнитами, наоборот, жадничала на 15% больше.

Эксперимент позволил убедиться, что применение ТМС может менять настроение, воздействуя на нейротрансмиттеры в мозге и высвобождая гормон дофамин. Проще говоря, люди получают больше удовольствия от прослушивания музыки и иначе измеряют ее ценность, пишет moya-planeta.ru

Ведущий автор исследования Роберт Заттор отмечает, что многие расстройства психики вроде наркомании, ожирения или депрессии исходят от нарушенной регулировки системы вознаграждения в мозге. Метод, примененный учеными, подсказал еще один неинвазивный способ лечения таких заболеваний.