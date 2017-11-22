На прошлой неделе жители Алабамы (США) услышали оглушающий «бум» с небес. Эксперты теряются в догадках. Меж тем подобные явления регистрировались по всему миру с января по ноябрь 2017 года с перерывом в три летних месяца.
Грохот слышали жители Мичигана (США), Лапландии (Финляндия), Сент-Айвса, графств Суонси и Йоркшир (Великобритания). Последний удар случился в американском штате Алабама.
Национальная метеорологическая служба Бирмингема опубликовала запись в Twitter: «Прозвучал громкий удар: мы не заметили ничего, что указало бы на источник — ни дыма, ни объектов на спутниках и радаров, ничего похожего на землетрясение».
Эксперты предположили, что звук получился от столкновения метеоров во время метеорного дождя Леониды. НАСА поставило под сомнение этот вариант, объяснив появление грохота испытанием сверхзвукового самолета. ВВС США еще не подтвердили данную информацию, сообщает The Daily Mail.
Другой удар услышали жители Айдахо над долиной Льюистон-Кларкстон около 23:00. Еще один раздался над австралийским городом Кэрнс 10 октября. Теории также включали в себя метеорит и военный самолет.
В валлийском Абергавенни 11 мая произошла целая серия таких ударов. Они были оглушающими, судя по показаниям местных жителей. Источник грохота так и остался загадкой.
Однако «гром» в Лапландии все-таки смогли объяснить падающим метеором. На видео попал огненный шар, вспышка от которого была столь интенсивной, что ее заметили на Кольском полуострове и в Северной Норвегии. Метеор устроил переполох 27 октября на полуострове Эйр (Австралия). Нет, объект не ударился о землю — гром был вызван изменением давления, когда метеор вошел в атмосферу планеты.
Жители Центральной Флориды в начале мая тоже слышали грохот. Виновниками оказались испытания сверхзвуковых истребителей.
Однако другие прецеденты до сих пор остаются необъяснимыми. Если учесть, что мы слишком мало знаем родную планету, удивляться нечему, пишет moya-planeta.ru
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