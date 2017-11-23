Согласно документу, в 2018 потратить на нужды города планируют почти четыре миллиарда леев. Это на 260 миллионов больше, чем в 2017. При этом дефицит составит 270 миллионов леев, его предлагают покрыть за счет кредитов и продажи недвижимости.



Как и в прошлые годы, бОльшая часть муниципального бюджета - миллиард 800 миллионов леев - потратят на образование. Более 700 миллионов леев направят на поддержание транспорта и дорог. На содержание дворов многоэтажек выделят 340 миллионов леев, а на социальную помощь - почти 310 миллионов.



Кроме того, согласно проекту, в следующем году муниципальные власти должны вернуть почти 150 миллионов леев кредита.