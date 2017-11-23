Чем больше времени ребенок проводит перед телевизором, тем больше он подвержен нездоровому питанию. Об этом заявили педиатры, обвиняя телевидение и интернет в ожирении детей. Об этом сообщает Еspreso.tv со ссылкой на Acta Paediatrica.
Такое мнение врачи составили на основе анализа множества исследований, проводившихся еще с 1980-х годов.
Современные дети подвергаются огромному воздействию средств массовой информации, в том числе и интерактивных - например, в социальных сетях или играх. Обзор ряда исследований влияния СМИ на состояние здоровья детей обнаружил, что время, проведенное у телевизора прямо пропорционально подверженности нездоровому питанию, пишет korrespondent.net
И это связано не столько непосредственно с самим временем, сколько с рекламой пищи или ее демонстрацией в фильмах - маленькие дети еще не имеют собственного мнения и не способны подвергнуть увиденное критическому анализу. То же самое относится и к рекламе в интернете.
Дети, которые вместо просмотра телевизора, например, слушают музыку, набирают вес реже. И у детей, и у взрослых увеличение времени, проводимого перед телевизором, коррелирует с ухудшением питания, уменьшением количества овощей и фруктов в рационе. Кроме того, как выяснилось, 70% детей 6-8 лет считают, что фаст-фуд полезнее домашней пищи.
Также дети, которые много времени проводят в соцсетях и на ночь оставляют мобильные устройства в комнате, хуже спят. Некачественный сон уже давно известен как одна из причин ожирения.
Еще одна опасность - рассылки продуктовых компаний, которые приходят на электронную почту ребенка или в личные сообщения в соцсетях. Также такие компании часто заводят отдельные аккаунты для рекламы своей продукции.
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