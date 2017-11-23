Китайский хирург Жэнь Сяопин (Xiaoping Ren) отрицает успешность операции по пересадке головы трупу, которую провел итальянский хирург Серджо Канаверо. Об этом пишет Daily Mail.
По словам китайского специалиста, трансплантацию головы мертвого человека вообще нельзя считать операцией. Процедуру следует рассматривать лишь как модель настоящего хирургического вмешательства. Поэтому преждевременно говорить о каком-либо успехе, пока не будет пересажена голова живого человека.
Жэнь также сказал, что не имеет понятия, как будет проходить такая операция, и перед ней еще многое предстоит сделать.
Ранее Канаверо заявил, что первую в мире пересадку головы человека провели на трупе в Китае. Операция заняла 18 часов. Во время процедуры удалось восстановить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды, передает Лента.ру.
Комментарии
- Педиатры назвали главную причину детского ожирения
- Таинственный грохот напугал жителей 64 городов по всему миру
- Найден способ изменить музыкальные вкусы человека
- Названа главная причина развития жизни на Земле
- Обнаружен разваливающийся на части город
- Названа неожиданная опасность грязного воздуха
- В Исландии может проснуться самый большой вулкан
- Ученые: дельфины привлекают самок подарками
- Астрофизик рассказал о способах путешествий во времени
- NASA подрбно изучила межзвездный астероид в Солнечной системе
- Рекорд от индийской армии: 58 мужчин уместились на одном мотоцикле. ВИДЕО
- В Карпатах объявили лавинную опасность
- В Смоленске возбудили дело после смерти мужчины в коридоре больницы. ВИДЕО
- Три сотрудницы итальянского детсада арестованы за издевательства над детьми
- Молдова получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в первом квартале 2018 года
- Таинственный грохот напугал жителей 64 городов по всему миру
- Фотограф Мадонны опередил хакеров и выставил её "голые" фото на аукцион
- В Фалештском районе мужчина был жестоко убит в собственном доме
- В Молдове ожидается похолодание и мокрый снег
- Появившиеся в Луганске вооруженные люди устанавливают свои порядки
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваше настроение улучшится.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com