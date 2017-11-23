Специалисты из организации «Здравоохранение Уэльса» выяснили, какие именно эмоции вызывает у людей потребление определенных видов алкоголя. Результаты были опубликованы в журнале BMJ Open.
Исследователи проанализировали ответы 30 тыс. респондентов 18-31 года из 21 страны, указавших, как они себя чувствуют после употребления определенных видов алкоголя.
53% участников сообщили, что после его употребления они чувствуют себя расслабленными. 50% связали чувство расслабления с пивом.
Крепкие напитки, как выяснилось, приводили к этому чувству реже всего – лишь 20% участников указали, что джин, водка или виски вызывают у них чувство расслабления и спокойствия.
Со склонностью к агрессии крепкий алкоголь связала почти треть участников, причем намного чаще это делали мужчины.
Мужчины с алкогольной зависимостью испытывали агрессию в шесть раз чаще остальных. При этом красное вино вызывало агрессию лишь у 2,5% процентов опрошенных.
Авторы работы надеются, что полученные данные можно будет использовать в практике здравоохранения для переосмысления моделей потребления алкоголя и борьбы с алкогольной зависимостью, пишет УНИАН.
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