NASA показало "прощальный" снимок Сатурна от Cassini

NASA обнародовало комбинированный снимок Сатурна, составленный из нескольких снимков, сделанных межпланетной станцией Cassini за два дня до ее "гибели", передает NDTV.

Сообщается, что широкоугольная станция аппарата сделала 42 снимка в красном, зеленом и синем цветах от одного края планеты до другого. Позднее специалисты NASA составили из них единую фотографию в естественных цветах.

Помимо самого Сатурна на снимке запечатлены в отдалении спутники Пандора, Прометей, Янус, Мимас, Эпиметей и Энцелад. А чтобы их легче было заметить, составители снимка оставили специальные графические подсказки, пишет korrespondent.net

Известно, что межпланетная станция Cassini сгорела в атмосфере планеты 15 сентября этого года.