Учёные выяснили, откуда появилось золото

Учёные-геологи из Университета Гранады пришли к выводу, что золото поднялось на поверхность с глубины более 70 километров. Геологи отметили, что золото, вероятнее всего, сформировалось в нижних слоях земной коры и позднее было выдавлено на поверхность.

При этом учёные отметили, что исследования земной коры и мантии позволяют сделать вывод о недостаточном изучении строения Земли, поскольку верхние и нижние слои мантии по-прежнему могут содержать большое количество золота, недоступного для промышленной добычи, пишет life.ru.

Проведённые исследования затронули лишь небольшую часть месторождений в Южной Америке, однако не исключено, что большое количество золота может содержаться и на других известных месторождениях.