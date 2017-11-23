Учёные-геологи из Университета Гранады пришли к выводу, что золото поднялось на поверхность с глубины более 70 километров. Геологи отметили, что золото, вероятнее всего, сформировалось в нижних слоях земной коры и позднее было выдавлено на поверхность.
При этом учёные отметили, что исследования земной коры и мантии позволяют сделать вывод о недостаточном изучении строения Земли, поскольку верхние и нижние слои мантии по-прежнему могут содержать большое количество золота, недоступного для промышленной добычи, пишет life.ru.
Проведённые исследования затронули лишь небольшую часть месторождений в Южной Америке, однако не исключено, что большое количество золота может содержаться и на других известных месторождениях.
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