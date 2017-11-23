Молдова получит займ в 100 миллионов евро от ЕС

Молдова получит займ в 100 миллионов евро от Евросоюза. Соответствующие соглашение было подписано несколько часов назад в Брюсселе.

Подписи под документом на церемонии в Брюсселе поставили еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси, министр финансов Октавиан Армашу и глава Нацбанка Сергей Чокля.



Бюджет программы - сто миллионов евро. И первый транш - треть это суммы - Кишинев получит в первом квартале следующего года. 40 миллионов предоставят в виде гранта, 60 - в кредит на льготных условиях.

Для получения макрофинсовой помощи Молдова обязалась выполнить ряд условий. Главное в этом списке - борьба с коррупцией, реформы в энергетическом и финансовом секторе, улучшение бизнес-климата.