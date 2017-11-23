На границе ядра и мантии Земли найдены гигантские резервуары кислорода

Команда исследователей во главе с Хо-Кваном Мао (Ho-Kwang Mao) из Института Карнеги в США, похоже, раскрыла тайну, давно волновавшую геологов. Авторы объяснили, из какого минерала состоят зоны замедления сейсмических волн на границе ядра и мантии и воспроизвели в лаборатории процесс его образования.

Если выводы учёных верны, то такие зоны оказываются гигантскими хранилищами кислорода, которые могут оказывать влияние на историю жизни на Земле. Научная статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature 22 ноября 2017 года.

На глубине 2900 километров под поверхностью Земли лежит граница ядра и мантии. Геологи давно обнаружили здесь области, в которых сейсмические волны движутся необычно медленно. Их так и назвали зонами ультранизких скоростей, по-английски ultralow velocity zones, отсюда аббревиатура UVZ.

Исследователи нашли и подходящий минерал, и простой механизм его образования прямо на месте. Правда, этот успех привёл к вопросу, не нужно ли что-нибудь пересмотреть в истории биосферы Земли.

Минерал, который полюбился авторам, – пероксид железа FeO 2 H x (количество атомов водорода может быть различным). Ссылаясь на работы предшественников, они говорят, что он является стабильным в условиях нижней мантии.

В этих условиях, как обнаружили авторы, пероксид железа образуется из самых простых компонентов: железа и воды. Железа в ядре Земли сколько угодно – собственно, из этого металла оно в основном и состоит. А вода? Как утверждают авторы, ежегодно 300 миллионов тонн воды опускается в глубины мантии из-за движения тектонических плит. По их расчётам, десятой доли воды Мирового океана хватило бы, чтобы создать все наблюдаемые UVZ. Для сравнения: по некоторым оценкам, в недрах Земли, включая кору, мантию и ядро, воды в 90 раз больше, чем на поверхности.

Получается, что нужный минерал образуется на границе мантии и ядра из веществ, которых там хватает.

Залежи пероксида железа являются гигантским резервуаром кислорода. Время от времени кислород может высвобождаться и достигать поверхности. Последствия таких событий и их возможную связь с изменениями климата, массовыми вымираниями и другими грандиозными событиями ещё только предстоит изучить, пишет vesti.ru