Яркий огненный шар пролетел в небе над Японией

В небе над Японией пролетел невероятный огненный шар. Необычное явление в одной из южных префектур сняли на видео очевидцы. На видео попала яркая вспышка, которая позже «рассыпалась» в ночном небе.

По словам Хитоси Ямаоки, специалиста Национальной астрономической обсерватории Японии, это мог быть осколок астероида, который сгорел в атмосфере Земли, пишет ВВС.

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