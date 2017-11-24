Свободная экономическая зона Expo Business Chişinău - первая открытая в нашей стране еще в 1996 году. Сейчас в ней 43 резидента. Привлекательна она и благодаря своему расположению.



"Мы всего в километре от Кишиневского аэропорта, на пересечении европейского транспортного коридора - в ста километрах от границы с Румынией и в 170 - от Одессы", - рассказал администратор Expo Business Chişinău Вячеслав Неделя.



Представители Союза промышленников и предпринимателей Украины встретились накануне и с членами Ассоциации деловых людей Молдовы, а также с министром экономики Октавианом Калмыком. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.