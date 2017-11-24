Геологи: глобальное потепление разбудит вулканы

Международная команда вулканологов во главе с Эмануэлем Глором из Лидского университета в Великобритании впервые нашла прямые доказательства того, что потепление климата увеличит частоту вулканических извержений в Исландии. Такой вывод учёные сделали, проанализировав содержание вулканического пепла в осадочных породах.

Исландия – страна льда и огня. Под поверхностью северного острова скрываются близкие очаги магмы. Хрупкое спокойствие обеспечивается равновесием между давлением раскалённых газов снизу и мощных ледников сверху. Если лёд отступит, извержения станут более частыми.

Этот вывод учёные уже давно сделали путём численного моделирования. Но до сих пор не было прямых доказательств, что климат и в самом деле влияет на нрав огнедышащих гор. Команда Глора представила такие доказательства, передает Вести.ру.

Исследователи изучили содержание вулканического пепла в торфе и осадочных породах на дне озёр. Полученную информацию они сопоставляли с известными данными о климате прошедших эпох.

Так они обнаружили период серьёзного спада вулканической активности между 5500 и 4500 годами до нашей эры. Он начался после похолодания и роста ледников, связанного с изменением атмосферной циркуляции в Северной Атлантике и углублением Исландской депрессии.

Может быть, всё наоборот, и это похолодание было вызвано погружением вулканов в сон? Нет. И доказательства тому просты: период вулканического спокойствия начался через 600 лет после того, как температура начала снижаться. Это время понадобилось, чтобы ледники набрали нужную мощь.



Сейчас, как сообщается в пресс-релизе исследования, вулканическая система Исландии "приходит в себя" после малого ледникового периода 1500–1850 годов. Но теперь на естественные колебания климата накладывается антропогенное потепление.



Жарко в связи с этим может стать не только жителям маленького северного острова. Человечество уже успело убедиться в этом, когда в 2010 году ему пришлось выучить название Эйяфьядлайёкюдль. Но проблемы с авиасообщением – не самое масштабное из возможных последствий.



Дело в том, что вулканы в свою очередь могут влиять на климат и, что гораздо критичнее для человечества, на урожаи. С последствиями вулканических извержений некоторые учёные также связывают восстания в эллинистическом Египте и даже падение Византии . Не исключено, что человечеству придётся на себе ощутить, насколько убедительны эти теории.