На Солнце появился самый крупный за последние годы протуберанец

На Солнце появился протуберанец — самый огромный за последние годы. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Почти по центру солнечного диска сейчас располагается одно из красивейших и наиболее крупных (около полумиллиона километров) за последние годы тёмных волокон, как раз и являющееся тем самым протуберанцем, — говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Отмечается, что за объектом можно понаблюдать с Земли, вооружившись астрономическим фильтром, например, оптической линией излучения водорода H-Alpha.

Обнаруженный протуберанец пока накапливается в короне Солнца, и вероятность его отрыва от звезды не больше 10 процентов. Если он всё-таки вырвется в окружающее пространство, то мы сможем стать свидетелями невероятно красивого зрелища, сообщает life.ru