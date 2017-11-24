Названа эффективная для похудения специя

Ученые Мичиганского университета обнаружили, что корица способствует сжиганию жира и помогает худеть.

Согласно исследованиям, именно коричный альдегид, который придает специи особый вкус и запах, препятствует развитию ожирения и гапергликемии. Вещество воздействует на жировые клетки, способствуя их разрушению с помощью термогенеза, а также улучшает метаболизм.

Ученые также выяснили, что количество генов и ферментов, ответственных за липидный обмен, значительно увеличивалось под воздействием коричневого альдегида. Более того, росло число белков Ucp1 и Fgf21, необходимых для сжигания жира, пишет nv.ua

Стоит отметить, что пользу принесет именно настоящая, цейлонская корица. Она имеет более светлый оттенок и насыщенный вкус нежели кассия – дешевый аналог корицы, который часто встречается в магазинах.