Ученые Мичиганского университета обнаружили, что корица способствует сжиганию жира и помогает худеть.
Согласно исследованиям, именно коричный альдегид, который придает специи особый вкус и запах, препятствует развитию ожирения и гапергликемии. Вещество воздействует на жировые клетки, способствуя их разрушению с помощью термогенеза, а также улучшает метаболизм.
Ученые также выяснили, что количество генов и ферментов, ответственных за липидный обмен, значительно увеличивалось под воздействием коричневого альдегида. Более того, росло число белков Ucp1 и Fgf21, необходимых для сжигания жира, пишет nv.ua
Стоит отметить, что пользу принесет именно настоящая, цейлонская корица. Она имеет более светлый оттенок и насыщенный вкус нежели кассия – дешевый аналог корицы, который часто встречается в магазинах.
Комментарии
- Земля стала ярче на 2% за четыре года... и это плохо
- Обнаружен новый вид пауков синего цвета
- Обнаружена еще одна польза физических упражнений
- На Солнце появился самый крупный за последние годы протуберанец
- Геологи: глобальное потепление разбудит вулканы
- Яркий огненный шар пролетел в небе над Японией
- На границе ядра и мантии Земли найдены гигантские резервуары кислорода
- Учёные выяснили, откуда появилось золото
- Доказана польза кофе для здоровья
- NASA показало "прощальный" снимок Сатурна от Cassini
- Пассажирка закурила и устроила дебош на борту самолета Москва - Сочи
- Ученица в московской школе жестоко избила ногами сотрудницу полиции
- У трехлетней девочки в итальянском детском саду нашли марихуану
- Алоэ 007: В США работают над созданием растений-шпионов
- Пришел миллионером, вернулся домой нищим: жителя Петербурга обокрали после посещения борделя
- Яркий огненный шар пролетел в небе над Японией
- Откровенный наряд Дженнифер Лопес взорвал Сеть
- Учёные выяснили, откуда появилось золото
- Уничтожение огромного осиного гнезда сняли на видео
- На границе ядра и мантии Земли найдены гигантские резервуары кислорода
- Массовая драка с иностранцами на Ботанике
- Статистика: каждый десятый ребенок в Молдове рождается недоношенным
- Референдум об отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра: данные о явке
- Мост, соединяющий села Гура Быкулуй и Бычок, снова заработал
- Ярославский ветеран семь лет жил один в провалившемся под землю доме
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вероятны бытовые хлопоты.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможны проблемы с пищеварением. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День вряд ли будет богат событиями. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com