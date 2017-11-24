Обнаружен новый вид пауков синего цвета

Ранее неизвестный вид тарантула нашли в лесах Гайаны в Южной Америке. Животное выделяется необычным синим окрасом.

Паука, которого отнесли к семейству Theraphosidae, обнаружил Эндрю Снайдер, зоолог из университета штата Миссисипи, пишет Science Alert.

"В ту ночь свет моего фонарика отразился от чего-то синего и блестящего внутри гниющего пня. Сначала я подумал, что это просто отблеск глаз паука, но что-то было не так и это заставило меня вернуться. Я сразу понял, что паук отличается от любого вида, который встречался мне раньше", – рассказывает ученый.

Рассмотрев пень поближе, Снайдер нашел еще несколько отверстий, в каждом из которых жил тарантул. Это позволяет предположить, что пауки только что открытого вида живут своего рода "семьями".

Что интересно, в 2015 году ученые обнаружили, что существует несколько тарантулов с синей окраской, и все они развивались, используя различные механизмы. В частности, другой синий паук, кобальтовый птицеед, живет в Юго-Восточной Азии, у сине-зеленого птицееда из Венесуэлы синие лапы. Почему эволюция привела пауков к такой раскраске, точно неизвестно.

Это не единственный новый вид, открытый в этом регионе, отмечают исследователи. Кроме него ученые обнаружили ранее неизвестные виды крабов, креветок, лягушек, стрекоз, жуков, растений – всего более 30 видов, пишет nv.ua

"Возвышенность, где проходили исследования, представляет собой очень важную переходную зону для видов, характерных для низин и горной местности. Здесь встречаются уникальные виды многих таксономических групп", - добавил Эндрю Снайдер.