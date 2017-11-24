Световым загрязнением называется засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения. Рост ночного освещения с 2012 по 2016 год практически соответствовал росту ВВП развитых стран и увеличился на 2%. Искусственный свет вреден для окружающей среды, поскольку нарушает привычный режим ночных животных, растений и микроорганизмов. Также он негативно влияет на организм человека, нарушая сон и приводя к проблемам со здоровьем.

Со второй половины XX века процент городов, укомплектованных ночным освещением, неуклонно рос. Теперь команда международных специалистов решила выяснить, какими будут последствия этой тенденции, передает EurekAlert!.

Так, наиболее продвинутые в освещении территории нашлись в Азии, Африке и Южной Америки. «Темные» области были расположены в зонах военных конфликтов — Сирии и Йемене. Среди самых ярких регионов оказались Испания, Италия, Нидерланды и США, передает Моя планета.

Наружное освещение, благодаря относительно невысокой цене, пользуется наибольшим спросом, который постоянно растет по мере увеличения площадей крупных городов.

Специалисты, изучившие ситуацию, посоветовали по возможности отказываться от белого света, который дают светодиоды, и выбирать «янтарный» свет. Также яркие цвета в уличных освещениях не столь эффективны, как кажется. Тусклые огни, расположенные неподалеку, дают лучшую видимость.

Глобальная иллюминация, заключают ученые, стала одним из самых серьезных изменений, которое окружающая среда получила от людей.