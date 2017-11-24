Наша планета стала более яркой, однако это не признак приближения Рождества и Нового года, а признак светового загрязнения.
Световым загрязнением называется засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения. Рост ночного освещения с 2012 по 2016 год практически соответствовал росту ВВП развитых стран и увеличился на 2%. Искусственный свет вреден для окружающей среды, поскольку нарушает привычный режим ночных животных, растений и микроорганизмов. Также он негативно влияет на организм человека, нарушая сон и приводя к проблемам со здоровьем.
Со второй половины XX века процент городов, укомплектованных ночным освещением, неуклонно рос. Теперь команда международных специалистов решила выяснить, какими будут последствия этой тенденции, передает EurekAlert!.
Так, наиболее продвинутые в освещении территории нашлись в Азии, Африке и Южной Америки. «Темные» области были расположены в зонах военных конфликтов — Сирии и Йемене. Среди самых ярких регионов оказались Испания, Италия, Нидерланды и США, передает Моя планета.
Наружное освещение, благодаря относительно невысокой цене, пользуется наибольшим спросом, который постоянно растет по мере увеличения площадей крупных городов.
Специалисты, изучившие ситуацию, посоветовали по возможности отказываться от белого света, который дают светодиоды, и выбирать «янтарный» свет. Также яркие цвета в уличных освещениях не столь эффективны, как кажется. Тусклые огни, расположенные неподалеку, дают лучшую видимость.
Глобальная иллюминация, заключают ученые, стала одним из самых серьезных изменений, которое окружающая среда получила от людей.
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ОВЕН
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Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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