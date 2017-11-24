О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Учёные научились восстанавливать кровеносные сосуды
// фото: Hi-News.ru
15:25, 24 Nov 2017
просмотров 97 | комментариев 0

Исследователи из Института медицинских открытий Сэнфорд Бернхем нашли простой и эффективный способ восстановить повреждённые кровеносные сосуды, сообщает EurekAlert!

По данным учёных, запуска механизма регенерации кровеносных сосудов удалось добиться за счёт белковой активации протеинкиназа B (Akt). При этом восстановление повреждённых кровеносных сосудов с помощью "белковой терапии" может оказаться значительно проще и дешевле, чем выращивание новых сосудов путём создания эндотелия.

Учёные отметили также, что восстановление повреждённых сосудов позволяет частично решить проблему восстановления эндотелия (внутреннего слоя кровеносных сосудов) с помощью насыщения клеток т.н. VEGF — специального сигнального белка, способствующего восстановлению сложной структуры кровеносных сосудов.

Если клинические исследования нового метода пройдут успешно, в лечении сердечно-сосудистых заболеваний случится исторический прорыв, прямым следствием которого станет возможность оперативно восстанавливать повреждённые или пересаженные органы, пишет Hi-News.ru




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вероятны бытовые хлопоты.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможны проблемы с пищеварением. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День вряд ли будет богат событиями. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА, or my GODFATHER IS A PRESIDENT just a little bit…
Иванка Плат,
ivankaplat.wordpress.com
Loading...