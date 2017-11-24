Учёные научились восстанавливать кровеносные сосуды

Исследователи из Института медицинских открытий Сэнфорд Бернхем нашли простой и эффективный способ восстановить повреждённые кровеносные сосуды, сообщает EurekAlert!

По данным учёных, запуска механизма регенерации кровеносных сосудов удалось добиться за счёт белковой активации протеинкиназа B (Akt). При этом восстановление повреждённых кровеносных сосудов с помощью "белковой терапии" может оказаться значительно проще и дешевле, чем выращивание новых сосудов путём создания эндотелия.

Учёные отметили также, что восстановление повреждённых сосудов позволяет частично решить проблему восстановления эндотелия (внутреннего слоя кровеносных сосудов) с помощью насыщения клеток т.н. VEGF — специального сигнального белка, способствующего восстановлению сложной структуры кровеносных сосудов.

Если клинические исследования нового метода пройдут успешно, в лечении сердечно-сосудистых заболеваний случится исторический прорыв, прямым следствием которого станет возможность оперативно восстанавливать повреждённые или пересаженные органы, пишет Hi-News.ru