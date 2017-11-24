Комиссия атомщиков займется поиском источника радиоактивного рутения-106 в атмосфере

Ученые-атомщики войдут в независимую комиссию, которая создается для установления источника радиоактивного рутения-106, обнаруженного европейскими и российскими системами экологического мониторинга в атмосфере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Росатома".

В ведомстве пояснили, что решение было принято "в связи с тем, что российская и европейская общественность, а также СМИ выразили однозначный запрос" на установление источника изотопа рутения-106, передает newsru.com.

Выброс рутения-106 был зафиксирован в конце сентября - начале октября. Федеральное ведомство по радиационной защите Германии сообщало о небольшом повышении показателей радиоактивности воздуха над Европой. Тогда шесть станций в Германии и несколько станций в Австрии и Италии нашли в пробах воздуха некоторое количество рутения-106. Выдвигалось предположение, что источник загрязнения находился на Южном Урале.

На этой неделе Росгидромет опубликовал данные мониторинга проб, отобранных в сентябре, подтверждающие повышение уровня радиоактивности воздуха в Челябинской области. Из отчета следовало, что рутений сотрудники ведомства обнаружили в пробах в Аргаяше, поселке Новогорный, в Худайбердинске и Метлино. Все эти населенные пункты находятся недалеко от производственного объединения "Маяк" (принадлежит госкорпорации "Росатом"), ведущего переработку отработавшего ядерного топлива. Предприятие и власти региона опровергли подозрения, что выброс рутения связан именно с "Маяком".

В "Росатоме" напомнили, что рутения-106 не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии. То есть его появление в атмосфере можно объяснить только техногенной природой, отметили в госкорпорации.

Институт безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН и Российская национальная комиссия по защите от радиационного риска отмечали, что обнаруженные уровни рутения-106 в атмосфере оказались на несколько порядков (до 10 тысяч раз) ниже разрешенных объемов и, таким образом, были совершенно безопасными для людей и окружающей среды. Тем не менее эти структуры выступили с инициативой создания независимой комиссии ученых, которые могли бы установить причину появления этого радионуклида, заявили в "Росатоме".

Ранее в госкорпорации подтвердили, что все объекты атомной отрасли России, а также предприятия ядерного оружейного комплекса работали и работают в штатном режиме. Никаких радиационных инцидентов на объектах отрасли не зафиксировано.