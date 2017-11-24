Паола Моффа-Санчес (Paola Moffa-Sánchez) и Иэн Холл (Ian Hall) из Кардиффского университета изучили окаменелости, обнаруженные на дне моря Лабрадор в Северной Атлантике. Это позволило им выяснить, как менялись климатические условия в этом регионе за последние три тысячи лет с точностью до десятилетия.
Сопоставив эту информацию с данными о климате Европы, учёные сделали вывод, что похолодания были спровоцированы притоком холодной воды из Арктики, оттеснявшим тёплые течения. По мнению исследователей, это и было основным фактором, определявшим климат Европы.
Сейчас человечество влияет на климат, с чем согласно подавляющее большинство климатологов (хотя другие мнения тоже есть). Но испокон веков было наоборот: это климат влиял на человечество.
И этот климат отнюдь не был постоянным. Когда римские легионеры по выслуге лет получали участки в Британии, они растили на этой земле виноград. А в XVII веке в Лондоне замерзала Темза.
Полученную информацию учёные сопоставили с данными о климате Европы. И обнаружили, что холодные времена были связаны с изменением циркуляции воды в Северной Атлантике. В это время в регион вторгались ледяные арктические воды, замедляя тёплые течения, согревающие Европу.
Как сообщается в пресс-релизе, такая картина наблюдалась в XIV–XIX веках, когда вся Европа зябла в малом ледниковом периоде. То же самое происходило в VI веке, когда по замёрзшему и голодающему миру прокатилась юстинианова чума, унесшая, по разным оценкам, от 20 до 50 миллионов жизней.
Сейчас арктические льды тают рекордными темпами. Это значит, что в Северную Атлантику выбрасывается огромное количество холодной пресной воды. Картина циркуляции снова меняется. Возможно, жителям Европы вскоре придётся ощутить это на себе, пишет vesti.ru
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