Исследование: выявлен основной фактор, определявщий климат Европы

Паола Моффа-Санчес (Paola Moffa-Sánchez) и Иэн Холл (Ian Hall) из Кардиффского университета изучили окаменелости, обнаруженные на дне моря Лабрадор в Северной Атлантике. Это позволило им выяснить, как менялись климатические условия в этом регионе за последние три тысячи лет с точностью до десятилетия.

Сопоставив эту информацию с данными о климате Европы, учёные сделали вывод, что похолодания были спровоцированы притоком холодной воды из Арктики, оттеснявшим тёплые течения. По мнению исследователей, это и было основным фактором, определявшим климат Европы.



Сейчас человечество влияет на климат, с чем согласно подавляющее большинство климатологов (хотя другие мнения тоже есть). Но испокон веков было наоборот: это климат влиял на человечество.

И этот климат отнюдь не был постоянным. Когда римские легионеры по выслуге лет получали участки в Британии, они растили на этой земле виноград. А в XVII веке в Лондоне замерзала Темза.

Чтобы выяснить причины столь масштабных изменений, исследователи изучили ископаемые раковины в Лабрадорском море. Этот регион давно интересует климатологов. Здесь тёплые воды умеренных широт встречаются с ледяным арктическим воздухом. Интенсивный поток тепла между ними приводит к образованию северо-атлантических глубоких вод (NADW) и приполярного круговорота (subpolar gyre). Но роль этого процесса в формировании европейского климата была всё ещё недостаточно изучена.

Моффа-Санчес и Холл решили восполнить этот пробел в знаниях. Изучив ископаемые раковины со дна Лабрадорского моря, они выяснили, как менялись природные условия в этом регионе. Охват "карты" составил три тысячи лет, а временной шаг – десятилетие.