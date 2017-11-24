Больше пользы, чем вреда: учёные поставили точку в спорах о кофе

Дискуссии о пользе и вреде кофе разгорелись с новой силой. Ряд недавних работ показал, что всего одна чашка кофе в день добавляет девять минут жизни и помогает справиться с забывчивостью, а три чашки кофе в день защищают мужчин от рака простаты.

Впрочем, скептикам есть, что ответить. Ведь кофе также сбивает с толку биологические часы человека и изменяет восприятие вкуса, а если пить его обжигающе горячим, то это может привести в развитию рака.

В общем, аргументов у защитников и противников кофе набралось уже немало. Однако конец их спорам может положить новое масштабное исследование, которое провела международная команда учёных: они объединили и проанализировали данные более 200 работ, посвящённых кофе и его свойствам. Краткий итог можно сформулировать так: пользы для здоровья бодрящий ароматный напиток проносит всё-таки больше, чем вреда.

Специалисты использовали данные наблюдений за десятками и сотнями тысяч людей, которые постоянно пьют кофе. Он, напомним, является одним из наиболее употребляемых напитков в мире. Обобщив изученную информацию, эксперты назвали "здоровый максимум": три-четыре чашки кофе в день для взрослого человека. Такое количество напитка не только не навредит организму, но ещё и принесёт пользу, пишет vesti.ru

Среди положительных эффектов исследователи назвали продление жизни, а также снижение риска возникновения заболеваний сердца, некоторых видов рака, заболеваний печени, диабета, деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона и даже депрессии.

Поясним, что для такого заключения данные о здоровье кофеманов сравнивались с данными людей, не употребляющих кофе. Также отмечается, что среди людей, которые употребляют напиток без кофеина, наблюдались похожие результаты, хотя положительный эффект оказался немного слабее.

Также специалисты подчёркивают, что все эти выводы не относятся к двум категориям взрослых людей: беременным женщинам, также тем, кто страдает от проблем с костями и подвержен переломам. Как известно, кофе вымывает кальций из организма, поэтому людям, которые знают о таких проблемах, рекомендуется либо избегать напитка, либо снизить его потребление. Что же касается беременных, то в данном случае кофе оказался связан со снижением веса младенца, а также риском преждевременных родов.

Авторы работы добавляют, что в большинстве мета-анализов, которые они использовали для сбора данных, изучалось влияние кофе на здоровых людей без вредных привычек. Кроме того, многие люди привыкли пить очень сладкий кофе или добавлять в него жирные сливки – это также может нести негативные последствия, особенно для людей с лишним весом.

Наконец, учёные настоятельно не рекомендуют "прописывать" себе кофе в качестве лекарства от каких-либо болезней.

Более подробно о самом крупном "кофейном" исследовании рассказывается в журнале British Medical Journal.