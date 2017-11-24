Дискуссии о пользе и вреде кофе разгорелись с новой силой. Ряд недавних работ показал, что всего одна чашка кофе в день добавляет девять минут жизни и помогает справиться с забывчивостью, а три чашки кофе в день защищают мужчин от рака простаты.
Впрочем, скептикам есть, что ответить. Ведь кофе также сбивает с толку биологические часы человека и изменяет восприятие вкуса, а если пить его обжигающе горячим, то это может привести в развитию рака.
В общем, аргументов у защитников и противников кофе набралось уже немало. Однако конец их спорам может положить новое масштабное исследование, которое провела международная команда учёных: они объединили и проанализировали данные более 200 работ, посвящённых кофе и его свойствам. Краткий итог можно сформулировать так: пользы для здоровья бодрящий ароматный напиток проносит всё-таки больше, чем вреда.
Среди положительных эффектов исследователи назвали продление жизни, а также снижение риска возникновения заболеваний сердца, некоторых видов рака, заболеваний печени, диабета, деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона и даже депрессии.
Поясним, что для такого заключения данные о здоровье кофеманов сравнивались с данными людей, не употребляющих кофе. Также отмечается, что среди людей, которые употребляют напиток без кофеина, наблюдались похожие результаты, хотя положительный эффект оказался немного слабее.
Также специалисты подчёркивают, что все эти выводы не относятся к двум категориям взрослых людей: беременным женщинам, также тем, кто страдает от проблем с костями и подвержен переломам. Как известно, кофе вымывает кальций из организма, поэтому людям, которые знают о таких проблемах, рекомендуется либо избегать напитка, либо снизить его потребление. Что же касается беременных, то в данном случае кофе оказался связан со снижением веса младенца, а также риском преждевременных родов.
Авторы работы добавляют, что в большинстве мета-анализов, которые они использовали для сбора данных, изучалось влияние кофе на здоровых людей без вредных привычек. Кроме того, многие люди привыкли пить очень сладкий кофе или добавлять в него жирные сливки – это также может нести негативные последствия, особенно для людей с лишним весом.
Наконец, учёные настоятельно не рекомендуют "прописывать" себе кофе в качестве лекарства от каких-либо болезней.
Более подробно о самом крупном "кофейном" исследовании рассказывается в журнале British Medical Journal.
Комментарии
- Исследование: выявлен основной фактор, определявщий климат Европы
- Комиссия атомщиков займется поиском источника радиоактивного рутения-106 в атмосфере
- Учёные научились восстанавливать кровеносные сосуды
- Земля стала ярче на 2% за четыре года... и это плохо
- Обнаружен новый вид пауков синего цвета
- Названа эффективная для похудения специя
- Обнаружена еще одна польза физических упражнений
- На Солнце появился самый крупный за последние годы протуберанец
- Геологи: глобальное потепление разбудит вулканы
- Яркий огненный шар пролетел в небе над Японией
- Больше пользы, чем вреда: учёные поставили точку в спорах о кофе
- Исследование: выявлен основной фактор, определявщий климат Европы
- 86-летняя американка попыталась ограбить банк
- Нападение на мечеть в Египте: более 200 погибших
- Найдена жительница Ниспорен, бросившая четверых детей
- Алоэ 007: В США работают над созданием растений-шпионов
- Ученица в московской школе жестоко избила ногами сотрудницу полиции
- Не нужно цветов: семья Хворостовского попросила поклонников жертвовать деньги
- Найдена жительница Ниспорен, бросившая четверых детей
- Обнаружена еще одна польза физических упражнений
- Массовая драка с иностранцами на Ботанике
- Референдум об отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра: данные о явке
- Мост, соединяющий села Гура Быкулуй и Бычок, снова заработал
- Ярославский ветеран семь лет жил один в провалившемся под землю доме
- Машины вместо санок: мощный снегопад во Владивостоке спровоцировал более 300 ДТП. ВИДЕО
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вероятны бытовые хлопоты.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможны проблемы с пищеварением. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День вряд ли будет богат событиями. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com