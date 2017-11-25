Кабмин выступил с разъяснениями после путаницы в видах финансирования

Правительство выступило с уточнениями в связи с недоразумением, вызванным неверным толкованием разницы между макрофинансовой помощью, предоставленной Европейским союзом, и бюджетной поддержкой Молдовы.

1. Правительство и премьер-министр в официальных сообщениях объявили о том, что бюджетная поддержка будет предоставлена Республике Молдова до конца нынешнего года, как то оговорено на встречах, проведенных в Брюсселе с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Бюджетная поддержка будет предоставлена на реализацию четырех программ, предусмотренных государственным бюджетом на 2017 год.

2. В то же время, правительство нигде не упоминало, что деньги, полученные в соответствии с Соглашением о предоставлении макрофинансовой помощи, подписанным 23 ноября 2017 года в Брюсселе, поступят в Молдову до конца текущего года. Это невозможно, так как Соглашением предусмотрен ряд условий, которые следует выполнить в ближайшее время, до момента перечисления первого транша. Общий объем макрофинансовой помощи составляет 100 млн. евро, из которых 40 млн. евро будут предоставлены в виде гранта.

Таким образом, обращаем внимание на разницу между двумя видами финансирования – бюджетной поддержкой и макрофинансовой помощью – учитывая, что многочисленные СМИ представили их как одно и то же, что и привело к означенному недоразумению, передает Молдпрес.