Япония готовится отправить астронавтов на Луну в 2020 году

Япония планирует в 2020-х годах отправить своих астронавтов на поверхность Луны в составе пилотируемых миссий благодаря вероятному участию в международной программе по строительству модульной среды обитания, известной как Deep Space Gateway, на окололунной орбите.

Как отмечается, в случае участия в международном проекте Япония могла бы предложить содействие в создании кораблей для высадки на поверхность Луны, а также предоставить наработки японских специалистов в области очистки воды и воздуха или технологические решения стыковки транспортных космических кораблей.

Таким образом, отмечает издание, правительство Японии намерено не только получить возможность участвовать в пилотируемых миссиях на поверхность Луны, но и повысить конкурентоспособность страны в космической отрасли на международной арене, пишет korrespondent.net

NASA и ее партнеры в лице ведущих космических агентств планируют начать строительство модульной среды обитания, известной как Deep Space Gateway, на окололунной орбите в начале 2020-х годов. Станция станет новым амбициозным международным космическим проектом, впервые распространив человеческое присутствие за орбиту Земли.