У бактерий обнаружили групповой интеллект

Учёные в Гарвардской медицинской школе утверждают, что заключения специалистов об отсутствии интеллекта у бактерий неверны — они вполне способны проявлять зачатки некоторых биологических механизмов при решении сложных задач, сообщает Wired.

Микробиологи отметили, что в этом отношении бактерии не слишком отличаются от роботов, запрограммированных на работу в сложной среде.

Учёные считают, что даже "химический след", оставленный некоторыми бактериями, свидетельствует о примитивных формах интеллекта, позволяющего взаимодействовать только с неисследованными участками того или иного материала.

При этом биологический — или эволюционный групповой — интеллект учёные связали не только с умением адаптироваться под окружающую среду, но и со способностью конкурировать с другими видами бактерий, пишет life.ru