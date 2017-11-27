Туласи (Базилик тонкоцветный) - уникальное растение, по мнению экспертов. Потенциально оно может продлить человеку жизнь, передает Zee News.
Также у растения есть антибактериальные, противогрибковые, антиоксидантные, противовоспалительные свойства. Оно укрепляет иммунитет, борется с инфекциями, полезно для сердечно-сосудистой системы, кожи и волос.
В частности, эксперты предлагают смешивать туласи (порошок) с кристаллическим сахаром и принимать ежедневно, дабы поддержать организм в зимний период, предотвратить развитие простудных заболеваний и дискомфорт, связанный с пищеварением.
Также есть основания полагать, что туласи помогает при лихорадках разной этиологии, включая лихорадку, вызванную отравлениями или кашлем. При этом растение уменьшает болевые ощущения (в том числе спровоцированные болезнями опорно-двигательного аппарата), помогает при рвоте, передает meddaily.ru.
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