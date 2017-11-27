О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Ученые решили попробовать варить пиво в космосе
// фото: NASA
15:19, 27 Nov 2017
просмотров 32 | комментариев 0

На Международную космическую станцию (МКС) грузовой корабль SpaceX доставит несколько зерен пивоваренного ячменя, которые космонавты будут проращивать в условиях невесомости в течение месяца.

Об этом сообщает Главред со ссылкой на Profibeer.

"4 декабря с мыса Канаверал стартует грузовой корабль SpaceX, который, помимо прочего, доставит на МКС 20 зерен пивоваренного ячменя того сорта, который обычно используется для пива", - говорится в сообщении.

Эксперименты с пивоваренным ячменем пройдут совместно с Центром космической науки CASIS, который управляет американскими научными исследованиями на орбите.

Результаты исследования должны лечь в основу возможной технологии пивоварения на Марсе и дать новые данные для земного сельского хозяйства, пишет nv.ua

Весной на конференции SXSW компания AB InBev объявила, что собирается варить пиво на Марсе, когда человечество начнет осваивать Красную планету.

Стоит также отметить, что Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники планирует в 2020 году отправить космический корабль на Марс, а к 2030-му - отправить на Землю образцы марсианского грунта.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День будет напряженным с самого утра. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возрастет вероятность отравления. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА, or my GODFATHER IS A PRESIDENT just a little bit…
Иванка Плат,
ivankaplat.wordpress.com
Loading...