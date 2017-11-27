На Международную космическую станцию (МКС) грузовой корабль SpaceX доставит несколько зерен пивоваренного ячменя, которые космонавты будут проращивать в условиях невесомости в течение месяца.
Об этом сообщает Главред со ссылкой на Profibeer.
"4 декабря с мыса Канаверал стартует грузовой корабль SpaceX, который, помимо прочего, доставит на МКС 20 зерен пивоваренного ячменя того сорта, который обычно используется для пива", - говорится в сообщении.
Эксперименты с пивоваренным ячменем пройдут совместно с Центром космической науки CASIS, который управляет американскими научными исследованиями на орбите.
Результаты исследования должны лечь в основу возможной технологии пивоварения на Марсе и дать новые данные для земного сельского хозяйства, пишет nv.ua
Весной на конференции SXSW компания AB InBev объявила, что собирается варить пиво на Марсе, когда человечество начнет осваивать Красную планету.
Стоит также отметить, что Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники планирует в 2020 году отправить космический корабль на Марс, а к 2030-му - отправить на Землю образцы марсианского грунта.
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