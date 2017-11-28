На реабилитацию железной дороги Молдова получит кредит в 55 миллионов евро

Молдова получит второй транш кредита на реабилитацию железной дороги. Общая сумма кредитов, предоставленных Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестбанком на эти цели, составляет 55 миллионов евро.

Об этом заявил вице-председатель ЕБРР Ален Пиллу на встрече с премьером Павлом Филипом в рамках форума "Шелкового пути" в Тбилиси.



Глава кабмина находится в Грузии с рабочим визитом. В рамках поездки у него запланированы встречи с грузинским премьером Георгием Квирикашвили, председатель парламента Ираклием Кобахидзе и с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.



"Это хорошая возможность проанализировать и улучшить наши двусторонние отношения, обсудить проблемы. Хочу сказать, что между Молдовой и Грузией очень хорошие отношения, Грузия хороший друг Молдовы", - сказал премьер-министр Павел Филип.



Визит премьера в Грузию продлится до 29 ноября





