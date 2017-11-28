Молдавские мигранты переслали домой более 116 миллионов долларов за октябрь

Объем денежных переводов из-за границы в октябре вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года почти на 20%. По данным Национального банка, за этот период молдавские мигранты переслали домой более 116 миллионов долларов.

Из стран европейского союза отправили больше всего денег - более 36 процентов. Из России и других стран СНГ - 35%. Переводы из других стран мира составили в общей сложности почти 29 процентов.

По данным регулятора, более половины переведённых средств были выданы в долларах, свыше сорока процентов - в евро, и около восьми - в российских рублях.

За десять месяцев текущего года общий объем денежных переводов составил свыше 980 миллионов долларов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2016-го.





