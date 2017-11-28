Геологи и специалисты по сейсмической активности считают, что в ближайшее время Новая Зеландия может столкнуться с разрушительным землетрясением магнитудой более 9.0, сообщает Daily Mail.
По данным специалистов, недавнее землетрясение магнитудой 4.0 по шкале Рихтера лишь спровоцировало повышенную сейсмическую активность.
По данным учёных, эпицентр землетрясения может находиться на значительном удалении от суши и, согласно разработанным математическим моделям, создаст условия для возникновения огромного цунами, которое доберётся до побережья всего за семь минут, пишет life.ru
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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