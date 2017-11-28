Названа неожиданная опасность для авиапутешественников

Извержения вулканов, которые сопровождаются массивными выбросами столбов пепла, представляют реальную угрозу для самолетов. Более 80 самолетов за последние 30 лет получили повреждения от вулканических выбросов. Об этом сообщает Forbes.

связи с извержением вулкана Агунг 27 ноября приостановлено воздушное сообщение с индонезийским островом Бали. Облако вулканического дыма и пепла поднялось на высоту более 7 километров и представляло реальную угрозу для воздушных судов.

Ранее в небе над Индонезией происходили подобные катаклизмы. В июне 1982 года Boeing 747, совершавший рейс из Сингапура в Перт, на высоте 11 километров попал в светящееся облако. Внезапно все четыре двигателя самолета отказали. Капитан воздушного судна объявил об этом пассажирам по громкой связи. Пилоты начали готовиться к посадке на воду, но при значительном снижении двигатели снова начали работать, и самолету удалось совершить посадку в аэропорту Джакарты.

Позже была выявлена причина данного происшествия: при извержении вулкана Галунгун в небо поднялся столб пепла на высоту более 15 километров. Вулканический пепел попал в двигатели самолета и начал оплавляться в камере внутреннего сгорания при температуре 2 тысячи градусов по Цельсию. При снижении и остывании продукты извержения магмы затвердели и отпали от лопастей двигателей, что привело к восстановлению их нормальной работы. После совершения посадки потребовалась замена одного из двигателей.

Ежегодно в разных точках планеты извержения вулканов поднимают в небо столбы пепла на высоту от 8 до 15 километров. При попадании самолетов в облака вулканических выбросов происходит отказ всех или нескольких двигателей. В таких случаях принимается решение о приостановке работы аэропортов в зоне, приближенной к вулканам.

Аналогичные случаи происходили в 1989 году в результате извержения вулкана Редут, в 1991-м — после извержения горы Пинатубо. Когда разразилась Этна в 2001 и 2002 годах, был закрыт аэропорт в Катании, а в 2000 и 2002 годах — аэропорт в Кито при извержении Гуагуа Пичинча. В 2011-м в небо над Европой поднялся шлейф пепла от исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, в результате чего была приостановлена работа нескольких аэропортов, пишет lenta.ru