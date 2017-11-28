Учёные спасают Большой Барьерный риф с помощью пересадки кораллов

Для восстановления крупнейшего на планете рифа недалеко от Австралии учёные из Университета Южного Креста применили уникальную технологию и вырастили искусственные кораллы в специальных ёмкостях, а затем "пересадили" их на естественные образования в океанской воде.

"Озеленение" рифа стало возможным благодаря уникальным биотехнологиям, с помощью которых учёные контролируют весь процесс жизнедеятельности кораллов. Однако спасти одно из "подводных чудес света" уже нельзя — по мнению учёных, из-за глобального потепления Большой Барьерный риф может исчезнуть уже к 2100 году, пишет life.ru

В данный момент биологи затрудняются ответить, сколько в конечном счёте придётся потратить на сохранение уникального природного формирования и каким образом можно максимально продлить жизнь рифу, общая протяжённость которого составляет 2500 километров.