Молдова получит от ЕС еще 21 с половиной миллион евро на реализацию четырёх программ

21 с половиной миллион евро, которые Молдова получит в декабре от Евросоюза, не являются частью программы макрофинансовой помощи в сто миллионов. Это уточнил министр финансов Октавиан Армашу на пресс-конференции, организованной после еженедельного заседания Демпартии.

Он отметил, что средства предназначены на реализацию четырёх программ: в том числе по расширению торговли, реформированию системы госфинансов и правоохранительных органов.



"Если вы заметили, предыдущие правительства сначала получали от ЕС деньги авансом, после чего не всегда выполняли взятые обязательства. Нынешний кабмин сперва должен достичь определённых результатов, а лишь потом получить деньги. Так и должно быть. Правительство Филипа никогда не просило и не будет просить средства авансом. Нужно показать результаты. Занять прагматическую и техническую, а не политическую позицию, даже несмотря на то, что в следующем году нас ждут выборы. На сегодняшнем еженедельном заседании ДПМ я увидел, что поддерживается именно такая позиция", - сказал министр финансов Октавиан Армашу.



Армашу добавил, что макрофинансовую помощь Молдова получит в следующем году. Деньги перечислят тремя траншами после того, как власти выполнят ряд условий. 40 миллионов предоставят в виде гранта, ещё 60 - в виде кредита на льготных условиях.



