На внешней обшивке МКС найдена жизнь

Российский космонавт Антон Шкаплеров, командир нового экипажа Международной космической станции, рассказал об эксперименте по поиску жизни на внешней обшивке МКС.

По словам Шкаплерова, состоит эксперимент из нескольких частей. Для начала космонавт, который совершает выход в открытый космос, устанавливает специальные планшеты на внешней обшивке станции.

В них содержатся различные материалы, которые уже сейчас применяются в космосе, а в будущем их хотят использовать для создания космических аппаратов.

Планшеты годами находятся на обшивке станции. В итоге их забирают космонавты, чтобы доставить на Землю к специалистам, передает ТАСС.

Последнее «возвращение» планшетов показало, что три года в открытом космосе, где вакуум и температура колеблется от –150 до +150 °C, успешно жили бактерии, пишет moya-planeta.ru

Кроме того, космонавты во время выходов берут ватными тампонами мазки со стенок станции. Образцы тоже доставляют на Землю.

«И теперь выяснилось, что откуда-то на этих тампонах обнаружились бактерии, которых не было при запуске модуля МКС. То есть они откуда-то прилетели из космоса и поселились на внешней стороне обшивки. Пока они изучаются и, похоже, никакой опасности не несут», — рассказал Шкаплеров.