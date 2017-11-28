Некоторые столичные пригороды не потратили выделенные средства на запланированные цели

В ряде столичных пригородов не освоили бюджет на 2017 год. Это вызвало недовольство исполняющей обязанности градоначальника. Сильвия Раду предупредила местных избранников, что в следующем году они получат меньше денег.

В этом году пригородам из муниципального бюджета перечислили 50 миллионов леев. Потратили только 35. Часть денег осталась на счету мэрии Гидигича.



"Речь идет о миллионе 600 (шестистах) тысячах леев. Все из-за фирмы, которая должна была отремонтировать дом культуры. Мы провели госзакупки, зарегистрировали договор в казначействе, а фирма расторгла контракт", - сказал мэр коммуны Гидигич Серафим Исак.



800 тысяч леев осталось в бюджете Вадул-луй-Водэ.



"Деньги потрачены, работы завершены. Просто из-за бюрократических проволочек не успели оформить документы", - сообщил мэр Вадул-луй-Водэ Юрий Онофрийчук.



"В следующем году бюджет будет урезан. Вы не осваиваете бюджетные средства, и из-за этого не успеваете закончить намеченные работы", - заявила и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.



Говорили на совещании и о подготовке к зиме. Для каждого пригорода закупили по 30 тонн противогололёдных материалов.



"Некоторые из вас просили продлить маршруты расчистки дорог до автобусных остановок. Мы это уже сделали", - отметил мэр Вадул-луй-Водэ Юрий Онофрийчк.



В состав муниципия входят 35 населенных пунктов.





