Жители Молдовы все меньше говорят по стационарным телефонам

Объем телефонных разговоров по стационарной связи сократился в 2017 году на 13%. Об этом свидетельствуют статистические данные о динамике рынка услуг фиксированной телефонии за девять месяцев года, обработанные регулятором рынка.

Согласно этим данным, голосовой трафик снизился на 13% и составил 1,205 млрд минут. Ежемесячно, в среднем, один пользователь разговаривал по фиксированному телефону два часа и 59 минут, что на 9,6% меньше, чем за тот же период 2016 г. Средняя продолжительность одного звонка снизилась до 2,3 минут, передает Инфотаг.



"Снизились и количество абонентов, и доходы от продаж услуг фиксированной телефонии. Количество абонентов сократилось, по сравнению с ситуацией 2016 г., на 19,5 тыс. (-1,6%) и составило 1,517 млн. В результате такой динамики, уровень проникновения услуг фиксированной телефонии на 100 жителей РМ сократился на 1,6 процентных пунктов и составил 32,4%", - отмечается в сообщении.



Вследствие сокращения количества абонентов и объема трафика в фиксированных сетях общий объем доходов от продаж услуг фиксированной телефонии снизился, по сравнению с девятью месяцами 2016 г., на 21% и составил 530,7 млн. леев. В то же время, среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) сократился на 18,8% и составил 50,7 леев.



Регулятор объясняет сокращение объема доходов от продаж "изменением потребительских предпочтений пользователей этого вида телефонии к мобильной телефонии и к альтернативным Интернет - услугам (Skype, Viber и др.), которые удобны и выгодны для пользователей".



На рынке услуг фиксированной телефонии работали 21 поставщик.