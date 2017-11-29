Биолог Роберт Александр Пайрон рассказал, почему людям не стоит тратить силы на спасение вымирающих животных, а в первую очередь защищать самих себя.
Массовые вымирания периодически уничтожают до 95% видов одним махом — они случаются каждые 50–100 млн лет, и ученые согласны, что сейчас мы находимся в процессе шестого массового вымирания.
Главные виновники такой ситуации, конечно же, вездесущие люди и их влияние на экосистему. Биологи часто ссылаются на моральный долг «царя природы», то есть человека, защищать братьев наших меньших, а также флору, вокруг произрастающую. Отсюда и установка, что биоразнообразие — это хорошо, а исчезновение видов — очень плохо. Но так ли это плохо на самом деле?
По мнению Пайрона, стремление к сохранению ради сохранения только приводит к необдуманной, ненужной спешке. Вымирание — это двигатель эволюции, механизм, посредством которого естественный отбор «убирает» плохо адаптированные виды и позволяет процветать самым крепким.
«Виды постоянно вымирают. Нет такого понятия, как "исчезающий вид" — они все исчезающие. Единственная причина, по которой мы должны стремиться к сохранению биоразнообразия — это мы сами, это наше стабильное будущее, — поясняет биолог в колонке для The Independent. — Да, мы поменяли окружающую среду и тем самым помешали другим видам. Однако все эти изменения только кажутся искусственными, потому что мы используем разумные методы ведения хозяйства, внедряем технологии и развиваем промышленность. Но люди — тоже часть биосферы, и наши действия столь же законны, как и естественны. Сохранение вымирающего вида — не более чем избавление от чувства вины».
Пайрон упомянул декларации и соглашения, нацеленные на предотвращение климатической катастрофы, и заметил, что опасения по поводу глобального потепления тоже приобретают истерический характер, передает Моя планета.
«Температура в течение последних 65 млн лет была выше в среднем на 8 °C, а 20 000 лет назад территория американского Бостона вообще скрывалась под ледяным щитом толщиной в километр. Сейчас мы находимся в условиях минимального уровня моря и существуем в нормальной температуре. Любые усилия, которые мы прилагаем для поддержания нынешнего климата в конечном итоге будут сметены законами космоса и геологическими преобразованиями на планете», — убежден Пайрон.
Другими словами, не стоит защищать царство животных и климатическое самочувствие Земли, когда они и без нас будут в порядке. Отличное подтверждение этому — астероид, убивший динозавров. Постапокалиптическая картина мира была полна пепла, который не пропускал солнечный свет. В результате погиб целый вид, но Землю заселили млекопитающие, птицы, земноводные всех форм и размеров.
Пайрон констатирует: эволюция происходит через вымирание, и это нормально. «Мир не лучше и не хуже от отсутствия саблезубых тигров и птиц додо или наших собратьев-неандертальцев, которые исчезли, когда эволюционировали Homo sapiens», — говорит биолог, призывая учесть, что через 50 млн лет Евразия «впечатается» в Африку и сформирует суперконтинент, при этом уничтожив массу видов.
Единственное, что должно настораживать человечество, — это влияние климатических проблем и вымирания видов на благополучие вида людского. Миллиарды беженцев, голод, разрушение глобальных отраслей промышленности — именно эти последствия ждут нас, если мы не осознаем, что забота об экологии является нашей моральной обязанностью.
«Мы должны создавать стабильное будущее для будущих миллиардов людей, а не для исчезающей новогвинейской речной акулы», — убежден ученый.
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