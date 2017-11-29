Ученые показали пойманную на глубине 8 км рыбу

Международная группа ученых дала название самой глубоководной рыбе в мире, которая проживает на глубине 8 километров в Марианской впадине. Морского обитателя нарекли Mariana snailfish (Марианский морской слизняк), передает Earther.

По информации издания, эта рыба является наиболее глубоководной из когда-либо пойманных до этого. На вид она напоминает несколько разбухшее куриное филе. Исследователи отмечают, что рыбы кажутся не очень приспособленными к экстремальным условиям, однако по непонятным причинам, они выживают довольно успешно.

"Они не выглядят достаточно крепкими для жизни в такой экстремальной среде, но они чрезвычайно преуспевают в этом деле", - отметил Маккензи Джерринджер из Университета Вашингтона.

В ходе исследования было установлено, что рыбки кормятся креветками и мелкими ракообразными.