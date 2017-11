Сообщается, что видеозапись была сделана во время семичасового пребывания Брезника в открытом космосе, когда он устанавливал новую камеру на роботизированный рукав МКС.

Астронавт находится на борту МКС с июля этого года, и числится командиром нынешней экспедиции, пишет korrespondent.net

Sometimes on a #spacewalk, you just have to take a moment to enjoy the beauty of our planet Earth. pic.twitter.com/liTnCB60c9