Найдено место высадки войска Цезаря в Британии

Археологи полагают, что им удалось обнаружить место, где высадились римские войска под руководством Цезаря во время вторжения в Британию в 55-54 году до нашей эры. В ходе раскопок на берегу залива Пегуэлл в графстве Кент ученые обнаружили оборонительный ров и оружие.

По мнению ученых, есть все основания говорить о том, что ров построен римлянами, а найденное оружие принадлежит им. Если это действительно так, то это значает, что археологи нашли первые материальные исторические свидетельства вторжения римлян под руководством полководца Гая Юлия Цезаря в Британию.

Ученые из Университета Лестера полагают, что ров близ поселка Эббсфлит был частью большого форта.

Положение рва совпадает с описанием места высадки войск, котрое оставил сам Цезарь. Это означает, по словам археологов, что с большой вероятностью римляне высадились впервые на территории Британии именно здесь - на берегу залива Пегуэлл.

Вторжение Юлия Цезаря в Британию, которое закончилось отступлением, состоялось почти за 100 лет до того, как начался процесс завовевания Британии во время правления в Римской империи императора Клавдия. В 43 году нашей эры четыре римских легиона высадились в Британии. Так начался длительный процесс покорения острова Британии и населявших его кельтских племен римлянами.

По словам археологов, ров по форме очень похож на рвы, оставленные римлянами на территории современной Франции. Глубина обнаруженного археологами рва составляет 2 метра, ширина - 5 метров. Предположительно, форт должен был защищать корабли Цезаря.

Раскопки в Кенте начались после того, как появились планы строительства дороги на этой территории.

Керамические изделия, найденные во время раскопок в Кенте, тоже датируются приблизительно первым веком до нашей эры. Также археологи обнаружили на месте раскопок железное оружие и римское метательное копье.

Археолог Эндрю Фитцпатрик подчеркивает, что описание местности, оставленное Цезарем, говорит о том, что ученые, скорее всего, на правильном пути.

"Здесь есть скалы, большой открытый залив, высокий берег - все это говорит о том, что высадка [римских воинов] в 54 году до нашей эры могла состояться именно на берегу залива Пегуэлл", - говорит археолог.