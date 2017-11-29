Обнаружена связь между высоким интеллектом и продолжительностью жизни

Несколько месяцев назад исследователи заявили: им удалось определить целых 52 гена, которые могут отвечать за уровень интеллекта человека. Теперь же международная группа учёных обнаружила десятки новых генетических вариаций, связанных с когнитивными способностями человека. Кроме того, многие "гены интеллекта" также могут отвечать и за другие важные аспекты – от увеличения продолжительности жизни до некоторых аутоиммунных заболеваний.

В новой работе учёные использовали в качестве маркера когнитивных способностей – показатель наивысшего уровня образования человека.

Авторы работы добавляют: на этот показатель может влиять множество даже не связанные между собой факторов. Например, на уровень образования человека могут влиять социально-экономический статус или черты личности, причём независимо от каких-либо черт "генетического интеллекта".

Наиболее интересная часть исследования — изучение генетических корреляций между "генами интеллекта" и различными параметрами. Например, была выявлена фундаментальная генетическая корреляция между когнитивной способностью и старением, связывающая более высокий интеллект с большей продолжительностью жизнью, пишет vesti.ru.

Авторы работы считают, что их результаты смогут помочь генетикам, создающим методы лечения нейродегенеративных заболеваний. Поняв, как гены влияют на когнитивные способности, учёные надеются создать более эффективные способы борьбы с заболеваниями, которые разрушают наши "умственные" механизмы.

Впервые мы смогли использовать генетическую информацию, чтобы выявить конкретные препараты, которые могут помочь при когнитивных расстройствах мозга, включая болезнь Альцгеймера, шизофрению и синдром дефицита внимания и гиперактивности", — говорит главный автор исследования доктор Тодд Ленц (Todd Lencz).

Результаты исследования представлены в научном издании Cell Reports.