Несколько месяцев назад исследователи заявили: им удалось определить целых 52 гена, которые могут отвечать за уровень интеллекта человека. Теперь же международная группа учёных обнаружила десятки новых генетических вариаций, связанных с когнитивными способностями человека. Кроме того, многие "гены интеллекта" также могут отвечать и за другие важные аспекты – от увеличения продолжительности жизни до некоторых аутоиммунных заболеваний.
В новой работе учёные использовали в качестве маркера когнитивных способностей – показатель наивысшего уровня образования человека.
Наиболее интересная часть исследования — изучение генетических корреляций между "генами интеллекта" и различными параметрами. Например, была выявлена фундаментальная генетическая корреляция между когнитивной способностью и старением, связывающая более высокий интеллект с большей продолжительностью жизнью, пишет vesti.ru.
Авторы работы считают, что их результаты смогут помочь генетикам, создающим методы лечения нейродегенеративных заболеваний. Поняв, как гены влияют на когнитивные способности, учёные надеются создать более эффективные способы борьбы с заболеваниями, которые разрушают наши "умственные" механизмы.
Впервые мы смогли использовать генетическую информацию, чтобы выявить конкретные препараты, которые могут помочь при когнитивных расстройствах мозга, включая болезнь Альцгеймера, шизофрению и синдром дефицита внимания и гиперактивности", — говорит главный автор исследования доктор Тодд Ленц (Todd Lencz).
Результаты исследования представлены в научном издании Cell Reports.
Комментарии
- Раскрыта тайна древнейшей мировой цивилизации
- Раскрыты шокирующие факты об индустрии моды
- Найдено место высадки войска Цезаря в Британии
- Астронавт показал снятое в открытом космосе видео
- Ученые показали пойманную на глубине 8 км рыбу
- "Эволюция любит смерть": ученый призвал смириться с исчезновением видов
- На внешней обшивке МКС найдена жизнь
- Учёные спасают Большой Барьерный риф с помощью пересадки кораллов
- Названа неожиданная опасность для авиапутешественников
- Новую Зеландию может разрушить сильное землетрясение и цунами
- Появился трейлер "Мстителей: Война бесконечности"
- Умер генерал, выпивший яд на суде в Гааге
- Обнаружена связь между высоким интеллектом и продолжительностью жизни
- Молодого парня нашли раздетым в луже крови в Каларашском районе
- Сломанные крыши в пяти общественных учреждениях Гагаузии начали ремонтировать только сейчас
- Сильвия Раду отвечает либералам, которые подали заявление в прокуратуру: Я отрежу конечности этой каракатицы в примэрии, которая обогащается деньгами людей
- Ученые показали пойманную на глубине 8 км рыбу
- За изменение синтагмы "молдавский язык" на "румынский язык" в Конституции был один голос
- Фоторепортаж: на Одессу обрушился шторм
- Молодого парня нашли раздетым в луже крови в Каларашском районе
- Сильные снегопады в Румынии: повалены сотни деревьев, прервано движение поездов и автомобильное сообщение
- Больше пользы, чем вреда: учёные поставили точку в спорах о кофе
- Дело об убийстве 15-летней давности: супруга отравила мужа на отдыхе в Затоке
- Сильвия Раду отвечает либералам, которые подали заявление в прокуратуру: Я отрежу конечности этой каракатицы в примэрии, которая обогащается деньгами людей
- Яркий огненный шар пролетел в небе над Японией
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com