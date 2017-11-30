Инвестиции в промышленные парки достигли 300 миллионов леев

За девять месяцев этого года в развитие промышленных парков инвестировали около 300 миллионов леев.

Выросли и доходы резидентов, они составили почти полтора миллиарда леев. Это на 40% больше, чем годом ранее. Увеличилось также число сотрудников промышленных парков.



По данным Министерства экономики и инфраструктуры, сейчас их штат насчитывает примерно 2800 человек. На 450 больше, чем в прошлом году.



За шесть лет работы промышленных парков в их развитие вложили почти шесть с половиной миллиардов евро.





