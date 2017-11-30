Украина увеличила квоту для молдавских перевозчиков

Украина увеличила на пять тысяч число разрешений для молдавских водителей, перевозящих грузы. Всего их выдадут 48 тысяч. Об этом договорились на совместной встрече премьеры Павел Филип и Владимир Гройсман.

Прошла она в Тбилиси на полях форума "Один пояс, один путь". Согласно договорённости, молдавские водители смогут ездить через Украину транзитом.

Кроме того, был увеличен и срок их пребывания в соседней стране. Теперь он превысит 90 дней.





