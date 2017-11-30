Группа исследователей в течение длительного времени сравнивала мозг различных видов животных, в том числе медведей, енотов, мангустов, гиен, львов и хорьков. Они выяснили, что в коре головного мозга собак насчитывается около 530 миллионов нейронов, а у кошек — лишь 250 миллионов.

По мнению ученых, именно число нейронов в коре влияет на способность животного делать выводы, опираясь на прошлый опыт. Для сравнения, у человека около 16 миллиардов нейронов, передает РИА Новости.

Как отметила одна из исследователей, нейробиолог Сюзанна Геркулано-Хоузель, результаты исследования показывают, что собаки способны решать более сложные задачи. В то же время она подчеркнула, что это не означает, что кошки глупые, просто этих животных в принципе сложнее изучать.

Гораздо более интересным открытием для ученых стали еноты. Несмотря на небольшой размер головного мозга, количество нейронов в их коре оказалось таким же, как и у собак.

В начале года группа японских ученых выяснила, что кошки могут принимать решения, опираясь на прошлый опыт.