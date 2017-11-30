Ученые из университета Вандербильта в США выяснили, что в коре головного мозга (области, которая отвечает за мышление и планирование) собак в два раза больше нейронов, чем у кошек.
Группа исследователей в течение длительного времени сравнивала мозг различных видов животных, в том числе медведей, енотов, мангустов, гиен, львов и хорьков. Они выяснили, что в коре головного мозга собак насчитывается около 530 миллионов нейронов, а у кошек — лишь 250 миллионов.
По мнению ученых, именно число нейронов в коре влияет на способность животного делать выводы, опираясь на прошлый опыт. Для сравнения, у человека около 16 миллиардов нейронов, передает РИА Новости.Как отметила одна из исследователей, нейробиолог Сюзанна Геркулано-Хоузель, результаты исследования показывают, что собаки способны решать более сложные задачи. В то же время она подчеркнула, что это не означает, что кошки глупые, просто этих животных в принципе сложнее изучать.
Гораздо более интересным открытием для ученых стали еноты. Несмотря на небольшой размер головного мозга, количество нейронов в их коре оказалось таким же, как и у собак.
В начале года группа японских ученых выяснила, что кошки могут принимать решения, опираясь на прошлый опыт.
Комментарии
- Любовь с первого взгляда оказалась вымыслом
- Раскрыта природа снежного человека
- Найден универсальный способ продления жизни
- Археологи нашли место высадки войска Цезаря в Британии
- Обнаружена связь между высоким интеллектом и продолжительностью жизни
- Раскрыта тайна древнейшей мировой цивилизации
- Раскрыты шокирующие факты об индустрии моды
- Найдено место высадки войска Цезаря в Британии
- Астронавт показал снятое в открытом космосе видео
- Ученые показали пойманную на глубине 8 км рыбу
- Любовь с первого взгляда оказалась вымыслом
- В столичном военкомате торговали поддельными военными билетами
- В первый день зимы Москву завалит мокрым снегом
- На Ботанике в маршрутке поймали с поличным карманника
- Москва стала популярнее Парижа в Instagram
- Сильвия Раду отвечает либералам, которые подали заявление в прокуратуру: Я отрежу конечности этой каракатицы в примэрии, которая обогащается деньгами людей
- Умер генерал, выпивший яд на суде в Гааге
- Молодого парня нашли раздетым в луже крови в Каларашском районе
- Ученые показали пойманную на глубине 8 км рыбу
- Обнаружена связь между высоким интеллектом и продолжительностью жизни
- Сильные снегопады в Румынии: повалены сотни деревьев, прервано движение поездов и автомобильное сообщение
- Сильвия Раду отвечает либералам, которые подали заявление в прокуратуру: Я отрежу конечности этой каракатицы в примэрии, которая обогащается деньгами людей
- Больше пользы, чем вреда: учёные поставили точку в спорах о кофе
- Трое ребят избили 16-летнюю девушку в Бричанах и сняли это на видео
- Яркий огненный шар пролетел в небе над Японией
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День вряд ли будет богат событиями. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет напряженным с самого утра. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com