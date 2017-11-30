Раскрыта природа снежного человека

Британские ученые раскрыли происхождение йети — похожего на человека существа, наблюдаемого, в частности, в Гималаях. Исследование опубликовано в журнале Royal Society journal Proceedings B, сообщает The Guardian.

На самом деле, как показали специалисты, йети не является реликтовым гоминидом. Вместо этого за человекоподобное существо неоднократно принимались медведи различных видов — гималайские, тибетские бурые и тяньшанские бурые.

К подобным выводам авторы пришли, проведя генетический анализ многочисленных артефактов, которые, по сообщениям очевидцев, принадлежали йети. К ним, в частности, относятся образцы костей, зубов, кожи, волос и фекалии.

Экспертиза показала, что эти элементы, собранные в различных частях планеты и хранящиеся в музеях и у частных коллекционеров, принадлежат 23 различным медведям. Места обитания данных животных совпадают с территориями, где очевидцы заявляли о наблюдении йети, пишет lenta.ru