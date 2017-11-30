Утверждена новая стратегия ЕБРР для Молдовы

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию на 2017-2022 гг. для Молдовы. В следующие пять лет ЕБРР окажет финансовую поддержку реструктуризации банковского сектора, повышению уровня энергобезопасности, развитию частных фирм и улучшению инфраструктуры.

«Новая стратегия придаст новый импульс нашим обязательствам в Молдове. Акцент сделан на создание устойчивого, прозрачного и современного банковского сектора, который будет работать на благо граждан и компаний Республики Молдова», - заявил глава ЕБРР в Молдове Дмитрий Гвиндадзе.

ЕБРР, вместе с Международным валютным фондом, Европейским союзом и другими ключевыми партнерами продолжит прилагать усилия в направлении восстановления банковского сектора. Он продолжит также кредитование своих банков-партнеров в Молдове, чтобы сделать финансы доступными для молдавского бизнеса. ЕБРР также будет работать с сильными стратегическими инвесторами для восстановления прозрачности и корпоративного управления в этом секторе, передает Молдпрес.

ЕБРР продолжит финансирование проектов в сфере взаимоподключения энергетического сектора Молдовы и ЕС. Банк также окажет поддержку развитию инфраструктуры в сфере создания оптового рынка электроэнергии и развития альтернативных источников энергии. Также ЕБРР продолжит политический диалог в связи с реформированием энергетического сектора.

Как отмечается в официальном сообщении, ЕБРР продолжит также кредитование молдавских компаний для содействия созданию глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом, чтобы помочь им конкурировать на рынке ЕС, и будет напрямую финансировать компании с жизнеспособными бизнес-моделями, в том числе ориентированные на экспорт и работающие в Свободных экономических зонах.

ЕБРР является основным инвестором в Молдове. До настоящего времени банк вложил более 1 млрд. евро в самые разнообразные сферы: инфраструктуру, энергетику, банковский сектор, промышленность, торговлю и сельское хозяйство Республики Молдова.