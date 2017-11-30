Выбросы частиц из корональных дыр — это огромные взрывы плазмы из солнечной короны, которые непосредственно влияют на магнитное поле Земли. Эти выбросы, как известно, нарушают работу электроники, создают сбои в радиоволнах и вредят многим метеозависимым людям.

«Все, что у нас будет, — это 15 минут до Судного дня. К счастью, мы можем спрогнозировать катастрофическую бурю за 19 часов до ее возникновения. Однако удастся ли нам принять меры?» — сказала эксперт для The Daily Mail.

Ее заявления имеют основу под собой: в 1859 году массивная геомагнитная буря, «событие Кэррингтона», вызвала отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке. Северные сияния наблюдались по всему миру, даже над Карибами; также интересно, что над Скалистыми горами они были настолько яркими, что свечение разбудило золотоискателей, которые начали готовить завтрак, думая, что наступило утро.

Если такое явление произойдет теперь, последствия будут катастрофическими, поэтому астрофизики ежедневно изучают солнечные пятна.

В сентябре гигантская вспышка на Солнце вызвала отключение электросистем на Земле. Особенно опасно то, что повторение событий XIX века может произойти в ближайшее десятилетие.

Чтобы предотвратить возможную катастрофу, ученые уже разрабатывают план создания массивного «магнитного дефлектора», который будет представлять собой щит между Землей и Солнцем, отмечает Моя планета.

Этот проект будет представлять собой буквально гигантскую медную катушку весом в 100 000 т, которая бы «опиралась» на магнитные поля и, используя силу Лоренца, отклоняла бы вредные солнечные частицы от Земли. Такой щит можно разместить на расстоянии в 329 000 км от Земли. Хотя проект практически неподъемный по стоимости, он бы нанес экономике меньше ущерба, чем мощная солнечная буря.